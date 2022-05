தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா 4-வது அலை பரவுகிறதா? ஐ.சி.எம்.ஆர் விளக்கம் + "||" + No 4th Covid wave in India, only local spike: ICMR

இந்தியாவில் கொரோனா 4-வது அலை பரவுகிறதா? ஐ.சி.எம்.ஆர் விளக்கம்