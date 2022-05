ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானங்கள் பெண் கேபின் பணியாளர்களுடன் மட்டுமே இயங்கும்! புதிய அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,

ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் கடந்த ஏப்ரல் 2019ல், பெரும் நிதி நெருக்கடி காரணமாக தனது செயல்பாடுகளை நிறுத்தியது. இப்போது, 2022ம் ஆண்டில் திவால் சட்டத்தின் கீழ் புத்துயிர் பெறும் முதல் இந்திய விமான நிறுவனமாக விமான சேவையை நடப்பாண்டில் மீண்டும் ஆரம்பிக்க உள்ளது.

ஜெட் ஏர்வேஸின் தலைமை செயல் அதிகாரி சஞ்சீவ் கபூர், அந்நிறுவனத்தின் விமான சேவையின் 25வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி, மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வருவதை அறிவிக்கும் ஒரு பதிவை டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

If there is one airline that can bring back the Joy of Flying, it is the airline that had brought it to you for 25 years. You can't beat the experience of the real thing! @jetairways Coming back soon! pic.twitter.com/ChIqAVRg5K