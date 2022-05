கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் : ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒரு ரன்னில் சதத்தை தவறவிட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட்..! + "||" + IPL: Rudraj Kejriwal's action century in the match against Hyderabad ..!

ஐபிஎல் : ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒரு ரன்னில் சதத்தை தவறவிட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட்..!