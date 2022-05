உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 46.75 கோடி ஆக உயர்வு + "||" + Worldwide, the number of people recovering from corona has risen to 46.75 crore

