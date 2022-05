தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளம்: தரையிறங்கிய தனியார் விமானம் குலுங்கியதில் 40 பேர் காயம் + "||" + West Bengal: At least 40 people were injured when a private plane crashed in West Bengal

மேற்கு வங்காளம்: தரையிறங்கிய தனியார் விமானம் குலுங்கியதில் 40 பேர் காயம்