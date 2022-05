கிரிக்கெட்

அனைத்தையும் ஸ்பூனில் எடுத்து ஊட்டி விட முடியாது: ஜடேஜா குறித்து டோனி கருத்து + "||" + MS Dhoni Says Ravindra Jadeja "Knew From Last Season" He Would Be Given A Chance To Captain CSK This Year

அனைத்தையும் ஸ்பூனில் எடுத்து ஊட்டி விட முடியாது: ஜடேஜா குறித்து டோனி கருத்து