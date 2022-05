தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ள யாரையும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது- சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Nobody can be forced to undergo COVID-19 vaccinations:SC

