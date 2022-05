தேசிய செய்திகள்

தேர்வு எழுதிக் கொண்டிருந்தபோது மாணவி மீது ஃபேன் விழுந்த பயங்கரம்..! + "||" + Fan falls on class 10 student while writing exam in Andhra's Sri Satya Sai district

தேர்வு எழுதிக் கொண்டிருந்தபோது மாணவி மீது ஃபேன் விழுந்த பயங்கரம்..!