தேசிய செய்திகள்

உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா பெங்களூரு வருகையால் பரபரப்பு + "||" + Union Home Minister Amit Shah arrived at HAL airport in Bengaluru. He was received by CM Basavaraj Bommai at the airport.

