தேசிய செய்திகள்

உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுடனான ராகுல்காந்தி சந்திப்புக்கு அனுமதி மறுப்புசந்திரசேகர ராவ் மீது காங்கிரஸ் பாய்ச்சல் + "||" + Osmania varsity says no to Rahul Gandhi, Cong sees KCR's hand in denial

உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுடனான ராகுல்காந்தி சந்திப்புக்கு அனுமதி மறுப்புசந்திரசேகர ராவ் மீது காங்கிரஸ் பாய்ச்சல்