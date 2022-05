உலக செய்திகள்

பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமான ராஜபக்சே குடும்பம் பதவி விலக பெரும்பாலானோர் விருப்பம்: இலங்கை கருத்து கணிப்பில் தகவல் + "||" + Rajapaksa family's most likely to resign over economic crisis: Sri Lanka polls

பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமான ராஜபக்சே குடும்பம் பதவி விலக பெரும்பாலானோர் விருப்பம்: இலங்கை கருத்து கணிப்பில் தகவல்