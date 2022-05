தேசிய செய்திகள்

நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி, பிரதமர் ரமலான் வாழ்த்து + "||" + President and Prime Minister Ramadan greetings to the people of the country

நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி, பிரதமர் ரமலான் வாழ்த்து