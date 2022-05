மாநில செய்திகள்

சமஸ்கிருத சர்ச்சை விவகாரம்: இப்போகிரெடிக்-சரக் சபத் உறுதிமொழியில் கூறியிருப்பது என்ன? + "||" + Sanskrit Controversy: What does the Hippocratic-Commodity Pledge say?

சமஸ்கிருத சர்ச்சை விவகாரம்: இப்போகிரெடிக்-சரக் சபத் உறுதிமொழியில் கூறியிருப்பது என்ன?