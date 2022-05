தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை உள்பட மொத்த மந்திரி சபையும் மாற்றமா? - கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பு + "||" + Will the entire cabinet, including the First-Minister Basavaraj puppet, change? - Stir in karnataka politics

முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை உள்பட மொத்த மந்திரி சபையும் மாற்றமா? - கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பு