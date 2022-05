கால்பந்து

சந்தோஷ் கோப்பை கால்பந்து: 7வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கேரளா அணி + "||" + Hosts Kerala defeat Bengal on penalties to win their 7th Santosh Trophy

