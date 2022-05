தேசிய செய்திகள்

5 முதல் 12 வயதுடைய சிறார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவது தொடர்பாக நாளை நிபுணர் குழு ஆய்வு + "||" + Expert panel study tomorrow on corona vaccination for children aged 5 to 12 years

