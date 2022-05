மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் ஏன்? - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் + "||" + Why power outage at Thoothukudi Thermal Power Station? - Description by Minister Senthil Balaji

தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் ஏன்? - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்