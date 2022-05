தேசிய செய்திகள்

இந்தி தேசிய மொழி அல்ல; மக்கள் எந்த மொழியை பேச விரும்புகிறார்களோ அதை பேச விடுங்கள் - பாடகர் சோனு நிகம் + "||" + English has become a part of our culture and society - Sonu Nigam

இந்தி தேசிய மொழி அல்ல; மக்கள் எந்த மொழியை பேச விரும்புகிறார்களோ அதை பேச விடுங்கள் - பாடகர் சோனு நிகம்