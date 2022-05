கிரிக்கெட்

ஒரு இந்தியர், 2 பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் பிரபல வீரர் தேர்வு செய்த கனவு அணி..!! + "||" + 1 Indian 2 from Pakistan in Jayawardenas first 5 picks of dream T20 team

ஒரு இந்தியர், 2 பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் பிரபல வீரர் தேர்வு செய்த கனவு அணி..!!