கிரிக்கெட்

"டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு தான் எப்போதும் என் முன்னுரிமை " - இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் + "||" + Test cricket is my No 1 priority Ben Stokes open up on IPL participation after becoming Englands Test captain

"டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு தான் எப்போதும் என் முன்னுரிமை " - இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ்