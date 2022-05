உலக செய்திகள்

இலங்கைக்கு இந்தியா இதுவரை ரூ.22 ஆயிரம் கோடி உதவி + "||" + India has so far provided Rs 22,000 crore assistance to Sri Lanka

இலங்கைக்கு இந்தியா இதுவரை ரூ.22 ஆயிரம் கோடி உதவி