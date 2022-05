மாநில செய்திகள்

பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் காலை 9 மணிக்கு தேர்வு மையங்களுக்கு வர வேண்டும் - தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு + "||" + Students writing the general examination must arrive at the examination centers by 9 a.m. - Examination Notice

பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் காலை 9 மணிக்கு தேர்வு மையங்களுக்கு வர வேண்டும் - தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு