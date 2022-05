கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் : தோல்வி என்பது விளையாட்டின் ஒரு பகுதி - ஹார்திக் பாண்டியா + "||" + IPL: What Hardik Pandya said after the defeat against Punjab

ஐபிஎல் : தோல்வி என்பது விளையாட்டின் ஒரு பகுதி - ஹார்திக் பாண்டியா