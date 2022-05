தேசிய செய்திகள்

இஸ்ரோவின் அடுத்த திட்டம்! 2024-டிசம்பரில் வெள்ளிக்கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய விண்கலம் அனுப்ப முடிவு

India Venus Mission: The space agency is eyeing the December 2024 window for its launch with orbital maneuvers planned for the following year.

