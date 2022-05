தேசிய செய்திகள்

பாக்.ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் தவறுதலாக நுழைந்த நபர் பாக். படையினரிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Civilian who inadvertently crossed LoC sent back to PoK

