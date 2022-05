ரஷியாவிடமிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு முற்றிலும் தடை - ஐரோப்பிய ஒன்றியம்

ஸ்ட்ராஸ்பர்க் (பிரான்ஸ்),

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் கூட்டம் இன்று பிரான்ஸ் நாட்டின் ஸ்ட்ராஸ்பேர்க்கில் உள்ள ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்றது. அதில் பேசிய ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் ரஷியா மீதான 6வது கட்ட பொருளாதார தடை விதிப்பது தொடர்பான பரிந்துரைகளை முன்வைத்தார்.

அதன்படி, ரஷியா மீதான 6வது கட்ட பொருளாதார தடைகளில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ரஷிய அரசு நடத்தும் தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்ப தடை விதிக்கப்படும்.

ரஷியாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை 6 மாதத்தில் நிறுத்தப்படும், அதே போல் ரஷியாவிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

உக்ரைனில் போர் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட உயர் ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் மற்ற தனிநபர்கள் அடையாளம் காணப்படுவார்கள்.

மேலும், ஸ்விப்ட் சர்வதேச வங்கி பணம் செலுத்துதல் அமைப்பிலிருந்து ரஷியாவின் பெரிய வங்கியான ஸ்பெர்பேங்க் மற்றும் மற்ற இரண்டு பெரிய வங்கிகளும் நீக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

