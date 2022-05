உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: மரியுபோல்: உருக்கு ஆலை பகுதியில் உள்ள மக்களை காப்பாற்ற உதவுமாறு ஐ.நா.விற்கு ஜெலன்ஸ்கி வேண்டுகோள் + "||" + Russia-Ukraine live news: Russia says will cease fire at Azovstal

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: மரியுபோல்: உருக்கு ஆலை பகுதியில் உள்ள மக்களை காப்பாற்ற உதவுமாறு ஐ.நா.விற்கு ஜெலன்ஸ்கி வேண்டுகோள்