மாநில செய்திகள்

மதுரை எய்ம்ஸ்: கட்டுமான பணிக்கு முதல் கட்டமாக ரூ.1,627 கோடி ஒதுக்கியது ஜப்பான் நிறுவனம்..! + "||" + Madurai AIIMS: Japan has set aside Rs 1,627 crore for the first phase of construction work ..!

மதுரை எய்ம்ஸ்: கட்டுமான பணிக்கு முதல் கட்டமாக ரூ.1,627 கோடி ஒதுக்கியது ஜப்பான் நிறுவனம்..!