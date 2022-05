போட்டிக்கு நடுவே மைதானத்தில் மலர்ந்த காதல்- வைரலாகும் வாசிம் ஜாபரின் டுவிட்டர் பதிவு..!!

மும்பை.

15வது ஐபிஎல் சீசனில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - சென்னை அணிகள் மோதின . இந்த போட்டியில் சென்னை அணியை 13 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது.

இந்த போட்டியில் சென்னை அணி பேட்டிங் செய்து கொண்டு இருந்தபோது மைதானத்தில் இருந்த ரசிகை ஒருவர் பெங்களூரு அணியின் ஜெர்சி உடன் இருந்த ரசிகர் ஒருவருக்கு தனது காதலை வெளிப்படுத்தினார்.

அந்த ரசிகரும் காதலுக்கு சம்மதம் சொல்ல, பெண் ரசிகை தான் வைத்திருந்த மோதிரத்தை அவருக்கு போட்டுவிட்டார். இந்த காட்சிகள் தொலைக்காட்சியில் மட்டுமின்றி மைதானத்தின் பெரிய திரையிலும் காட்டப்பட்டது,

இதனை கண்ட மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு கரகோஷம் எழுப்பி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் வாசிம் ஜாபர் தற்போது இது குறித்து வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அந்த ரசிகர், ரசிகையின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அந்த ரசிகரால் பெங்களூரு அணிக்கு விசுவாசமாக இருக்க முடிந்தால், அவர் நிச்சயமாக தனது துணைக்கும் விசுவாசமாக இருக்க முடியும் " என பதிவிட்டுள்ளார்.

Smart girl proposing an RCB fan. If he can stay loyal to RCB, he can definitely stay loyal to his partner 😉 Well done and a good day to propose 😄 #RCBvCSK#IPL2022pic.twitter.com/e4p4uTUaji