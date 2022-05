மாநில செய்திகள்

கட்டாய மதமாற்றம்: கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - தமிழக அரசு + "||" + Compulsory conversion: Strict action will be taken - Government of Tamil Nadu

கட்டாய மதமாற்றம்: கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - தமிழக அரசு