கிரிக்கெட்

ஜடேஜாவை கேப்டனாக்கியது தவறு; தோனி இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது- பிரபல வீரர் கருத்து + "||" + Was wrong to make Jadeja captain CSK wouldnt have lost in Dhonis leadership Says Ex India Cricketer

ஜடேஜாவை கேப்டனாக்கியது தவறு; தோனி இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது- பிரபல வீரர் கருத்து