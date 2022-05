மாநில செய்திகள்

நெல்லை: சாலை விரிவாக்க பணியின் போது விபரீதம் - மரம் விழுந்து ஆட்டோவில் சென்ற 2 பேர் உயிரிழப்பு...! + "||" + Nellai: Tragedy during the road widening work - a tree fell and killed in an auto .

