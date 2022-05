மாநில செய்திகள்

5 வயது வரை இலவச பயணம், இருவழிப் பயணத்துக்கு 10% சலுகை: போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + There is no charge for children up to the age of 5 on state buses

