"வேகமாக ஓடும் உங்களுடன் பேட்டிங் செய்ய முடியாது" - கோலியிடம் கூறிய மேக்ஸ்வெல்- வைரல் வீடியோ

மும்பை.

15வது ஐபிஎல் சீசனில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - சென்னை அணிகள் மோதின . இந்த போட்டியில் சென்னை அணியை 13 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது.

இந்த போட்டியில் பெங்களூரு அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. போட்டியின் 9-வது ஓவரில் விராட் கோலி கவர்ஸ் திசையில் இருந்த ராபின் உத்தப்பா-விடம் பந்தை அடித்துவிட்டு ஓட, அந்த பந்தை வேகமா உத்தப்பா கீப்பர் தோனியிடம் எறிந்தார்.

பிடித்த வேகத்தில் பந்தை ஸ்டம்பில் தோனி அடிக்க, ஸ்ட்ரைக்கர் திசை நோக்கி ஓடி வந்த மேக்ஸ்வெல் ரன் அவுட்டாகி வெளியேறினார்.

இந்த நிலையில் போட்டி முடிந்த பிறகு ஓய்வறையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்றை பெங்களூரு அணி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் கோலியிடம் பேசும் மேக்ஸ்வெல் (வீடியோவின் 2-வது நிமிடத்தில்) கூறுகையில், " என்னால் உங்களுடன் பேட்டிங் செய்ய முடியாது. நீங்கள் மிக வேகமாக ஓடுகிறீர்கள். நீங்கள் ஓடி ஒன்று, இரண்டு ரன்களை அடிக்கிறீர்கள், நான் அதை செய்வதில்லை " என்று வேடிக்கையாக கூறுகிறார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

