தேசிய செய்திகள்

8,000 மீட்டருக்கு மேல் உள்ள ஐந்து சிகரங்களில் ஏறி சாதனை படைத்த முதல் இந்தியப் பெண்மணி ! + "||" + Priyanka Mohite Becomes First Indian Woman To Scale Five Peaks Above 8,000m

8,000 மீட்டருக்கு மேல் உள்ள ஐந்து சிகரங்களில் ஏறி சாதனை படைத்த முதல் இந்தியப் பெண்மணி !