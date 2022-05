உலக செய்திகள்

முதன்முதலாக சக்கர நாற்காலியில் வந்தார் போப் ஆண்டவர் + "||" + Pope Francis uses wheelchair in public for the first time

முதன்முதலாக சக்கர நாற்காலியில் வந்தார் போப் ஆண்டவர்