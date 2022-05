உலக செய்திகள்

பன்றியின் இதயம் பொருத்தப்பட்டு இறந்தவரின் இதயத்தில் புதிய வைரஸ்- திடுக்கிடும் தகவல் + "||" + Worlds 1st man to get pig heart may have died of virus after transplant Study

பன்றியின் இதயம் பொருத்தப்பட்டு இறந்தவரின் இதயத்தில் புதிய வைரஸ்- திடுக்கிடும் தகவல்