போரில் கால்களை இழந்த பெண்ணை கரம்பிடித்த காதலன்- காதலியை நடனமாட வைத்த வீடியோ வைரல்

லூகான்ஸ்க்,

உக்ரைன் மீது ரஷியா தொடுத்துள்ள போர் கடந்த 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது. கடந்த பிப்ரவரி 24-ம் தேதி தொடங்கியது போர் இன்று 72-வது நாளாக நீடித்து வருகிறது. இந்த போரில் பொதுமக்கள் உள்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளன்ர்.

❤️🇺🇦 Very special lovestory.

A nurse from Lysychansk, who has lost both legs on a russian mine, got married in Lviv. On March 27, Victor and Oksana were coming back home, when a russian mine exploded. The man was not injured, but Oksana's both legs were torn off by the explosion. pic.twitter.com/X1AQNwKwyu