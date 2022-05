மாநில செய்திகள்

மதுவை ஒழித்து, மக்களைக் காக்க எந்த தியாகத்திற்கும் பாமக தயாராக உள்ளது - அன்புமணி ராமதாஸ்

BMK is ready for any sacrifice to get rid of alcohol and protect the people - Anbumani Ramadas

