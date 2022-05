உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் அணு ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்த மாட்டோம்: ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சகம் + "||" + Will Not Use Nuclear Weapons In Ukraine: Russia Foreign Ministry

உக்ரைனில் அணு ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்த மாட்டோம்: ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சகம்