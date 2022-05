தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: ஆட்டோ மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழப்பு - 6 பேர் படுகாயம் + "||" + 7 Killed, 10 Injured After Truck Collides With SUV In Central Maharashtra

