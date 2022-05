மாநில செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு; 42 ஆயிரம் பேர் ஆப்சென்ட்- பள்ளிக் கல்வித்துறை தகவல் + "||" + SSLC exam; More than 42 thousand students did not apper for exam

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு; 42 ஆயிரம் பேர் ஆப்சென்ட்- பள்ளிக் கல்வித்துறை தகவல்