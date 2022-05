தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டி: ராகுல் காந்தி + "||" + BJP knows Congress will never end up in a deal with them, which is why it wants TRS govt in Telangana.

தெலுங்கானா சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டி: ராகுல் காந்தி