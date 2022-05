மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் சில இடங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கக் கூடும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Low-pressure area to intensify into depression on Saturday: RMC

தமிழகத்தில் சில இடங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கக் கூடும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்