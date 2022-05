உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் 4ல் 3 மாகாணங்களில் உணவு பற்றாக்குறை; அறிக்கை தகவல் + "||" + Food shortages in 3 out of 4 provinces in Pakistan; Report information

பாகிஸ்தானில் 4ல் 3 மாகாணங்களில் உணவு பற்றாக்குறை; அறிக்கை தகவல்