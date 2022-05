தேசிய செய்திகள்

தாயிடம் மன்னிப்பு கோரும் ராணுவ அதிகாரியாக பள்ளி மாணவர் எழுதிய கற்பனை குறிப்புகள்... + "||" + Imaginary notes written by a school student as an army officer apologizing to his mother ...

தாயிடம் மன்னிப்பு கோரும் ராணுவ அதிகாரியாக பள்ளி மாணவர் எழுதிய கற்பனை குறிப்புகள்...