"அடடா இவ்ளோ நாள் இந்தியாவுல இருந்துட்டு இத எப்படி மிஸ் பண்ணேன்" - வைரலாகும் கம்மின்ஸ் டுவீட்

மும்பை,

ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் பேட் கம்மின்ஸ். இவர் தற்போது ஐபிஎல்-லில் கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

தற்போது இவர் சமூக வலைதளமான டுவீட்டரில் பகிர்ந்துள்ள பதிவு ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதில் அவர், பாவ் பஜ்ஜியை ருசித்து மகிழ்ந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து உள்ளார்.

இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் கூறும்போது, கடந்த 11 வருடங்களாக இந்தியாவிற்குத் தான் வந்து செல்கிறேன். ஆனால் பாவ் பஜ்ஜியை சாப்பிடாமல் எப்படித் தவறவிட்டேன் என தெரியவில்லை என்று கூறி உள்ளார். பாவ் பஜ்ஜி மிகவும் ருசியாக இருந்ததாகவும் கம்மின்ஸ் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

Wow, I’ve been coming to India for 11 years how had I never tried it before!?! Delicious https://t.co/QlIDc0ik4r