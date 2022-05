உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ் உக்ரைன் போர்: அமெரிக்கா - ஐரோப்பிய நாடுகளின் ராணுவ உபகரணங்களை அழித்த ரஷியா + "||" + Russia claims to have destroyed stockpile of western weapons in Ukraine

#லைவ் அப்டேட்ஸ் உக்ரைன் போர்: அமெரிக்கா - ஐரோப்பிய நாடுகளின் ராணுவ உபகரணங்களை அழித்த ரஷியா