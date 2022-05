உலக செய்திகள்

பருவகால மாற்றம் எதிரொலி; 2022ம் ஆண்டின் தொடக்கம் 5வது அதிக வெப்பம் நிறைந்த ஆண்டாக பதிவு + "||" + Echo of seasonal change; The beginning of 2022 is the 5th hottest year on record

பருவகால மாற்றம் எதிரொலி; 2022ம் ஆண்டின் தொடக்கம் 5வது அதிக வெப்பம் நிறைந்த ஆண்டாக பதிவு