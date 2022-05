மாநில செய்திகள்

எழும்பூரில் அன்னை ஈ.வெ.ரா.மணியம்மையார் சாலையை கி.வீரமணி திறந்து வைத்தார் + "||" + Naming the road behind Egmore Railway Station as 'Annai EVR Maniyammaiyar Road'

எழும்பூரில் அன்னை ஈ.வெ.ரா.மணியம்மையார் சாலையை கி.வீரமணி திறந்து வைத்தார்